الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بشأن قتل المدنيين

كتب أحمد جمعة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، ووزير جيشه وعدد من قادة الاحتلال، التي أكدوا فيها على تفاخرهم بقتل المدنيين الفلسطينيين العزل واستعدادهم لمواصلة ارتكاب هذه الجرائم بأي ظرف وبأي مكان.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "هذه التصريحات ليست فقط محاولة شرعنة لانتهاكات وجرائم الاحتلال، وإنما أيضاً إمعانًا في ارتكاب المزيد منها، وضوء أخضر لجيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من جرائم قتل الفلسطينيين دون أي سبب، ودون أن يشكلوا أي خطرا عليهم، وهي أيضا توفر الحماية السياسية والقانونية للمجرمين والقتلة وتكشف زيف أية ادعاءات إسرائيلية بشأن أية تحقيقات في تلك الجرائم".

كما أدانت بشدة الهجوم الإرهابي الذي تشنه قوات الاحتلال على مدينة نابلس، مؤكدة أنه ترجمة لأقوال ومواقف لبيد وغيره من قادة الاحتلال، فبالأمس ارتكب الاحتلال مجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ويواصل ارتكبتها اليوم ضد الفلسطينيين في نابلس.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع دعوات قادة الاحتلال العلنية التي تحرض على قتل الفلسطيني، كاعترافات إسرائيلية رسمية في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، والتي لا تحتاج إلى أية تحقيقات وإضاعة للوقت على حساب الدم الفلسطيني، وإنما تتطلب إصدار مذكرات توقيف وجلب للبيد وغيره من القادة السياسيين والعسكريين الذين يتفاخرون بقتل المدنيين الفلسطينيين.