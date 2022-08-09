الخارجية الروسية: "تويتر" يحجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام

كتب أحمد عرفة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق مع اقتباس لوزارة الدفاع الروسية حول تورط واشنطن بظهور فيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن إدارة موقع "تويتر" حجبت في ليلة 5 أغسطس الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام، والسبب هو نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لقائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن منشور وزارة الخارجية الروسية مع اقتباس وزارة الدفاع الروسية حول احتمال أن تكون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية متورطة في ظهور فيروس "كورونا" الجديد أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة خرقاء أخرى لإسكات روسيا، لافتة إلى أن هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة، متابعة: من الممكن حجبنا، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما.