الخارجية الروسية تدعو ليتوانيا لرفع القيود على مقاطعة كالينينجراد

وكالات

دعت وزارة الخارجية الروسية، ليتوانيا إلى رفع جميع القيود المفروضة على مقاطعة كالينينجراد بما في ذلك القيود على نقل البضائع إلى المقاطعة.



وقال السفير المفوض فوق العادة أليكسي إيساكوف "إن موسكو تمكنت من تجنب السيناريو الأسوأ بشأن كالينجراد"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع مازال بعيد عن الطبيعي.



واعتبر أن الذرائع الاصطناعية التي تستخدمها ليتوانيا لتعقيد عبور البضائع إلى المقاطعة "غير مقبولة"، مؤكدا أن موسكو ستبذل كل جهدها من أجل إلغاء هذه القيود.. واصفا تلك القيود بـ"التدخل في شؤون بلاده الداخلية"، لافتا إلى أن روسيا تعد إجراءات جوابية للرد على تصرفات ليتوانيا تجاه كالينينجراد.