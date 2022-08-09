الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية بتعديل أحد شوارع قرية العزيزية

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 172 الصادر بتاريخ 9 أغسطس سنة 2022، قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعديل أحد شوارع قرية العزيزية بمركز منيا القمح.

وجاء نص قرار محافظ الشرقية رقم 3934، على أنه على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016 باعتماد المخططات التفصيلية لقرى محافظة الشرقية، وعلى مذكرة العرض من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية على الدكتور الوزير محافظ الشرقية رقم 240 في 7/3/2022 على الموافقة على رفع الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية العزيزية -الوحدة المحلية بالعزيزية- مركز منيا القمح) والمار بقطعة الأرض ملك المواطن فايزة إبراهيم الدسوقي محمد سالم، حيث أنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة.

وتضمن القرار في مواده، تعديل الشارع (الوارد بالمخطط التفصيلي لقرية العزيزية -الوحدة المحلية بالعزيزية- مركز منيا القمح) وذلك بإلغاء الجزء المار بقطعة الأرض ملك المواطن فايزة إبراهيم الدسوقي محمد سالم، حيث أنه لا يخلق قطع حبيسة وجميع المباني القائمة تطل على شوارع قائمة مع الإلتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية للمواطن المذكور، ويعتبر هذا القرار مكملا لقرار المحافظة رقم 16 لسنة 2016.



الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية

الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الشرقية