التموين: بدء التداول بالبورصة السلعية بالربع الأخير من العام الجارى

كتب مدحت وهبة وهانى فتحى تصوير خالد كامل

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر بدء التداول الرسمي للبورصة السلعية خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وأن التداول التجريبي للقمح كان مفيد جدًا كما أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على إضافة القطن بنفس المعايير.

وكشف مساعد أول الوزير عن الانتهاء من مفاوضات على طرح سبائك الذهب في البورصة ونبحث كذلك عن إضافة الأرز، لافتًا إلى أن البورصة السلعية كيان كبير يساهم في تنظيم عمليات تداول السلع وسيتم عمل قاعدة بيانات ومنصة إلكترونية من خلال شركة معلومات البورصة السلعية، وأن الفترة الماضية شهدت مجهود كبير من اجل تنظيم عمليات التداول واشتراطات العضوية وندرس خصائص المنتجات والتخزين والتسوية والمالية، لافتًا الي العمل بشكل منهجي لأن البورصة كيان مستقل عن وزارة التموين وهي شركة مساهمة وإنه من المستهدف خلال الربع الاخير من العام الحالي تدشين البورصة السلعية، ودراسة أي المنتجات التي يسمح لها بالتداول والتخزين وقيمة التأمين حتي يتم الخروج بأفضل شكل ممكن للبورصة السلعية، والعمل بشكل منهجي، كما يتم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضى.

جاء ذلك، خلال جولة تفقدية للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلبة إلى محافظة بنى سويف يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لافتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.