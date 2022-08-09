التعليم توجه بتطبيق الإجراءات على مخالفات امتحانات الدبلومات الفنية دور ثان

كتب محمود طه حسين

اختتمت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 الامتحانات التحريرية لليوم العاشر والأخير (الدور الثانى) لطلبة الدبلومات الفنية وفق الجدول المعتمد، حيث أدى اليوم (7114) طالب وطالبة الامتحانات في (327) لجنة بجميع النوعيات (صناعي- زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (31) مادة امتحانية (فترة واحدة فقط).

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات أُستُكملت وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، بتوفير كافة السُبل التي حققت الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية بتوفير كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين، وقد شارك عدد من الجهات المعنية بالمحافظات من مديريات الصحة والشرطة فى تأمين اللجان ومحيطها الخارجى بواسطة رجال الأمن وتقديم الرعاية الطبية للممتحنين من الطلاب والمعلمين المشاركين بلجان سير الامتحان.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات " رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية" من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكيد على مدى تحقيق الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات، كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمأن سيادته بعدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية اليوم.

كما وجه سيادته بالتنبيه على الطلاب باستكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقى المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة.