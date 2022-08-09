التدريبات الروسية الجزائرية المشتركة "درع الصحراء 2022" بالجزائر نوفمبر المقبل

وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم - " ستجرى التدريبات المشتركة لدرع الصحراء الروسي - الجزائري 2022 لمكافحة الإرهاب في الجزائر للمرة الأولى.

وأشار إلى عقد المؤتمر التخطيطي النهائي الثاني للتحضير للتدريبات الروسية - الجزائرية المشتركة في ولاية بشار بجمهورية الجزائر، إذ وافق ممثلو قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية والجيش الوطني الشعبي الجزائري على الإطار الزمني ووضع سيناريو التدريبات وتشكيل القوات والوسائل وتحديد موضوع التدريبات المشتركة وأهدافها ومهامها ومراحلها وستقام المناورة في نوفمبر المقبل".

وأضاف أن التدريبات سيشارك فيها نحو 80 جنديا من تشكيلات البنادق الآلية المتمركزة في شمال القوقاز ونحو 80 جنديا جزائريا، وخلال التدريبات، سيقوم جيشا البلدين بمحاكاة البحث عن الجماعات الإرهابية وكشفها والقضاء عليها في المناطق الصحراوية.