التخطيط: 1500 شاب وفتاة من مختلف دول العالم يشاركون فى "COP27"

كتبت أسماء أمين

أعلنت وزارة التخطيط عن مشاركة 1500 شاب وفتاة من مختلف دول العالم الناشطين فى مجال المناخ فى COP27، وأكدت فى تقرير لها أن مؤتمر شباب المناخ فرصة جديدة لتلاقى شباب العالم على أرض مصر، مما يبرهن على أن مصر هى أرض التلاقى للشباب من كافة أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن مؤتمر شباب المناخ COP27 يقام فى نفس المدينة التى يقام فيها مؤتمر الأطراف، ويسبقه بعدة أيام وتخرج منه وثيقة تمثل صوت شباب العالم، ويتم تقديمها وعرضها على مؤتمر الأطرافCOP، مشدداً على ضرورة الاعداد الجيد له من خلال التدريب ورفع الوعى لدى الشباب فى مجال تغير المناخ على المستوى المجتمعى.

وأشار التقرير إلى إعداد أجندة وطنية متكاملة تتضمن مجموعة من البرامج الخاصة بمؤتمر المناخ، وأوضح التقرير أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى عملت على توطين أهداف التنمية المستدامة الـ17، حتى يصبح لدى كل محافظة –وخاصة لدى الشباب كمكون رئيسي- المعلومات الكافية عن تلك الأهداف داخل محافظاتهم.