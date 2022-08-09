اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
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"التخطيط البيئى" يشن حملة لإزالة الحشائش ومكافحة القوارض بمدينة الغردقة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:09 ص
"التخطيط البيئى" يشن حملة لإزالة الحشائش ومكافحة القوارض بمدينة الغردقة حملة إزالة الحشائش
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظمت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية، التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حملة لإزالة  الحشائش، ومكافحة القوارض والزواحف بالغابة الشجرية منطقة أبو عشرة.
 
وتستهدف الحملة إزالة الحشائش ورش المناطق بعد نظافتها من أجل القضاء على القوارض والزواحف والحفاظ على نظافة البيئة من أجل صحة المواطنين، كما تستهدف  الحملة المناطق الأكثر احتياجا والتى ينتشر بها نبات الهيش لما له من أضرار على البيئة
 
والجدير بالذكر أن الحملة يشترك فيها كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ومديرية الصحة والسكان ومديرية الزراعة والطب البيطرى ومجلس مدينة الغردقة تحت إشراف الإدارة العامة لشئون البيئة 
 
إزالة الحشائش من خلال الرش
إزالة الحشائش من خلال الرش

حملة لإزالة الحشائش
حملة لإزالة الحشائش

حملات لإزالة الحشائش
حملات لإزالة الحشائش

 


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الادارة العامة للبيئة

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