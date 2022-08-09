"التخطيط البيئى" يشن حملة لإزالة الحشائش ومكافحة القوارض بمدينة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت إدارة التخطيط والمشروعات البيئية، التابعة للإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حملة لإزالة الحشائش، ومكافحة القوارض والزواحف بالغابة الشجرية منطقة أبو عشرة.

وتستهدف الحملة إزالة الحشائش ورش المناطق بعد نظافتها من أجل القضاء على القوارض والزواحف والحفاظ على نظافة البيئة من أجل صحة المواطنين، كما تستهدف الحملة المناطق الأكثر احتياجا والتى ينتشر بها نبات الهيش لما له من أضرار على البيئة

والجدير بالذكر أن الحملة يشترك فيها كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ومديرية الصحة والسكان ومديرية الزراعة والطب البيطرى ومجلس مدينة الغردقة تحت إشراف الإدارة العامة لشئون البيئة