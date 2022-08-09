التحقيقات: المتهم بالتعدى على ابنيه.. أجبر ابنه على خلع ملابسه في الشارع بسبب تصوير فيديو على تيك توك

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى اتهام عاطل "مسجل خطر" بالتعدى على ابنته، وإصابتها بجرح قطعى، وكذلك التعدى على مطلقته، وتجريد ابنه من ملابسه في الشارع، أن المتهم ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينه وطليقته، لتحريضها ابنته وابنه على تصوير مقاطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي " تيك توك "، بقصد تحقيق مشاهدات وأرباح من خلال هذه المقاطع.

وتبين من التحقيقات ايضا، أن المتهم عقب رؤيته لمقاطع الفيديو على التيك توك بشكل أثار حفيظته قرر تعنيف أبنائه والاعتداء على طليقته، لتحريضها لهما على تصوير هذه المقاطع، فقام بإحضار سلاح أبيض "كتر"، وتوجه إلى منزل طليقته، وبمجرد رؤيته لها تعدى عليها بالضرب، باستخدام السلاح الأبيض، ثم تعدى على نجليه أيضا باستخدام السلاح، وأجبر نجله على خلع ملابسه أمام المارة كنوع من العقاب له لعدم تكرار ما فعله مرة أخرى.

كانت وحدة الرصد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة سيدة تتهم طليقها بالتعدى على ابنتها وابنها بالضرب وتجريد الابن من ملابسه أمام الماره والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر".

بالفحص تم تحديد السيدة المشار إليها (ربة منزل – لها معلومات جنائية- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس) وتبين سابقة تحريرها محضر ضد زوجها السابق (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان) اتهمته فيه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بإستخدام سلاح أبيض "كتر" لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) وإعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبمواجهته بأقوال المجنى عليها أنكر ماجاء بأقوالها من قيامه بالتهجم على نجله ونجلته وتجريدهما من ملابسهما، وأقر بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما وتحريضها لنجلته على ترويج مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.