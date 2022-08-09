البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات مرتفعة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات مرتفعة تقترب من مليار جنيه بعد مرور ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 10110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 12491 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 4087 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 2969 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3672 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ بلتون المالية القابضة، العبور للاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، شراء الأولى 350 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الإثنين، شراء الثانية 1.1 مليون سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.44%، شراء الثالثة مليون سهم بنسبة 0.046% من رأسمال الشركة، فيما أعلنت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بيع 2.2 مليون سهم ليصبح إجمالي رصيد أسهم الخزينة 2.05 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 2.5 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 269 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 1.73 مليون سهم، 209.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 166.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية لحليج الأقطان، بالم هيلز للتعمير، 182 سهم، 2000 سهم، 900 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، شراء المساهم ياسين إبراهيم منصور عدد 900 ألف سهم بسعر 1.349 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 6.01% إلى 6.04%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، وحققت شركة دلتا للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 147.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 111.9 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 10 ملايين جنيه مقارنة مع 12.1 مليون جنيه، ويرجع انخفاض نسبة مجمل الربح وصافي الربح إلى زيادة تكلفة المبيعات لارتفاع أسعار الخامات المحلية والمستوردة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي ربح بعد الضرائب بنهاية 30 يونيو عام 2022 بلغ 44.64 مليون جنيه مقابل ربح قدره 41.81 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو قدرها 6.8%.

من جهة أخرى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري المقدم من شركة جي أي جي للتأمين-مصر على أسهم رأس مال شركة إيه اى جي إيجيبت للتأمين، وذلك للاستحواذ على عدد 1.2 مليون سهم تمثل نسبة حتى 100% بسعر نقدي يبلغ 164.14595 جنيه، وبحد أدني للتنفيذ 75% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وجارى دراسة العرض من قبل الهيئة.