البرهان يؤكد ضرورة تضافر جهود الحكومة والشعب لفرض الأمن والاستقرار بكردفان

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية من أجل بسط الأمن والاستقرار بولاية كردفان.

وناقش البرهان خلال لقائه بمكتبه الإثنين، والي ولاية جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، مجمل الاوضاع السياسية والأمنية بولاية جنوب كردفان.

من جانبه أوضح والي جنوب كردفان المكلف في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية، لاسيما الأمن المجتمعي والأمن السياسي، إلى جانب المصالحات القبلية ورتق النسيج المجتمعي.

وَأضاف أنه قدم خلال لقائه رئيس مجلس السيادة، تقريرا شاملا حول المشروعات التنموية التي تحتاج إلى استكمال والحياة المعيشية للناس واستحقاقات العاملين بالولاية.. مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا مشروع تأهيل الوحدة الهندسية التابعة لولاية جنوب كردفان لإحداث الحراك التنموي بالولاية.

وأكد والي جنوب كردفان، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق وعد بتقديم الدعم اللازم لكل ما ورد في التقارير المقدمة من الولاية.