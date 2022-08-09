الاتحاد الأوروبي يُخصص 261 مليون يورو دعماً لعمليات الأونروا

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خصصت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء 261 مليون يورو كمساهمة متعددة السنوات لتأمين موارد مالية كافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدوره كشريك طويل الأمد وموثوق به لـ"الأونروا" وأنه أحد أكبر مانحيها.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن - أن هذه الأموال ستسمح بتأمين موارد مالية كافية من أجل توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتماشياً مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأونروا 2021-2024، فإنها ستشمل تمويلًا لمدة ثلاث سنوات للأونروا بمبلغ إجمالي قدره 246 مليون يورو، إلى جانب 15 مليون يورو إضافية من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من حدته والذي تفاقم في ضوء الأزمة الأوكرانية الراهنة.

وتعليقًا على ذلك، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:" إن الاتحاد الأوروبي بصفته شريكًا طويل الأمد للأونروا ملتزم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لأنشطته، وتظل الأونروا حاسمة في توفير الحماية الضرورية والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها، بما في ذلك القدس الشرقية، فدعمنا للأونروا هو عنصر أساسي في استراتيجيتنا للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مما يساعد أيضًا في الحفاظ على احتمالات السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي:" ما زلنا شريكًا موثوقًا به ومانحًا رئيسيًا للأونروا، غير أن الآخرين بحاجة إلى تكثيف جهودهم والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تقديم تمويل متعدد السنوات لاسيما وأن الوكالة تلعب دورًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويجب أن تستمر في القيام بذلك، مع تركيز واضح على أهدافها الأساسية، ونحن سوف نواصل العمل مع الأونروا لتقوية أنظمة الحوكمة في الوكالة والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما سنظل ملتزمين بشدة بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في جميع المواد التعليمية ".