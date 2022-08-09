اليوم السابع
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الإسكان: 890 أسرة سيعودون مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:09 م
الإسكان: 890 أسرة سيعودون مرة أخرى إلى مثلث ماسبيرو أعمال الإنشاءات بمثلث ماسبيرو
رامى محيى الدين

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قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولى تفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
 
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تطوير المنطقة فى ثلاث سنوات، موضحًا أن منطقة ماسبيرو ليست أملاك دولة وإنما تملكها شركات خاصة، لافتا إلى أنه تم تعويض الأهالى وعددهم 3100 أسرة، وهناك 450 أسرة انتقلت من مثلث ماسبيروا إلى حي الأسمرات.
 
وتابع: بعض الأهالى دفعوا مبالغ قليلة عندما تم نقلهم لـ حي الأسمرات، وأن هناك 890 أسرة سيعودوا مرة أخري إلى المثلث، وأن التكلفة الحقيقية لسعر الوحدة فى منطقة مثلث ماسبيروا من 950 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مشيرا على أن من يحصل على سكن بديل يستلم مفتاح الوحدة، وستكون كاملة التشطيب، مؤكدا ان سعر المتر الإداري بمنطقة المثلث 35 ألف جنيه والتجاري 80 و 70 ألف جنيه، ولا يوجد طرح سكنى الآن.

الإسكان

ماسبيرو

الاسمرات

مثلث ماسبيرو



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