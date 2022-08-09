اليوم السابع
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الإسكان: يجب تحويل ترشيد الطاقة إلى سياسة عامة لدى المواطنين

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:04 م
الإسكان: يجب تحويل ترشيد الطاقة إلى سياسة عامة لدى المواطنين وزارة الإسكان - أرشيفية
إبراهيم حسان

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كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل اجتماع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، برؤساء الأجهزة بالأمس؛ والذي جاء في سياق سياسة الدولة والعالم لترشيد استهلاك الطاقة.
 
وقال عمرو خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزير الإسكان وجه رؤساء المدن الجديدة، أمس، ليصبح الترشيد سياسة عامة لدى المواطنين، لافتًا إلى أن وعي المواطن هام جدًا في هذا الصدد.
 
وأضاف عمرو خطاب، أن الطاقة مورد من موارد الدولة يمكن التوفير منه لو تم استخدامه استخدامًا صحيحًا، وعدم ترشيد الاستهلاك يؤدي بنا إلى العودة لعصور سابقة، وسيتم توفير استخدام الطاقة في الأماكن العامة والمولات التجارية؛ ولابد أن تكون فكرة التوفير ثقافة عامة لدى المواطن.
 
وأوضح أنه بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، سيتم الالتزام بخطة الدولة، في هذا الصدد، لتوفير الطاقة، والـ 40 مدينة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية سيتم قياس استخدام الطاقة فيها ووضع خطة بالأرقام لمعرفة مدى استهلاك الطاقة بها، والتحكم في استهلاك الطاقة بها.
 
ولفت إلى أنه تم بدء خطة منذ 6 سنوات لتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للمباني الجديدة، مؤكدًا أنه تم تبديل وحدات المياه بقطع موفرة وتم تعميمها على العديد من الأجهزة الحكومية في سياق خطة توفير الموارد، ووزير الإسكان طلب خطة من كل رئيس جهاز بتقديم خطة لتوفير الطاقة بما لا يؤثر على الإنتاجية أو جودة حياة المواطن.
 
وأكد أنه سيتم إشراك منظمات المجتمع المدني التي لها علاقة بالمواطن بخصوص عملية ترشيد استهلاك الطاقة؛ لتوضيح مشكلة عدم الترشيد للمواطنين خلال الفترة المقبلة، والجزئية الخاصة بالمواطن في هذا الصدد تُمثل العبء الأكبر.

عمرو خطاب

وزارة الاسكان

ترشيد الطاقة

اخبار التليفزيون



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