الأوقاف تعتمد 23 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين.. بالأسماء

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظة الفيوم المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجى الكليات الشرعية والعربية (المجموعة الأولى)2022م .

وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم، أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم :





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، قال في تصريحات اليوم، إنه بعد استعادة المساجد من أيدى الجماعات التى اختطفتها وسيطرت على الكثير منها لسنوات طوال وحاولت صبغتها بأيدلوجيتها ها هى المساجد بفضل الله عادت صروحا عظيمة للوسطية والاعتدال وملاذا فكريا آمنا للنشء والشباب وسائر أبناء المجتمع كما صارت واحة عظيمة لتلاوة كتاب الله وخدمة المجتمع، من البرنامج الصيفى للطفل، إلى مقارئ القرآن الكريم، إلى مقارئ كبار القراء، فالدروس العامة والمنهجية، فالأسابيع الثقافية والقوافل الدعوية، فالمكتبات العامة ومكتبات الطفل، فمراكز الثقافة الإسلامية، ومركز الثقافة الإسلامية لغات، ومركز إعداد محفظى القرآن الكريم، والأمسيات الدينية، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية، وليس انتهاء بمجالس الإقراء .

وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "فبعد شكر الله عز وجل نقول : شكرا لراعى الخطاب الوسطى وداعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خير داعم لنا فى نشر صحيح الدين بفكر وسطى مستنير، شكرا للفريق المعاون من وكلاء الوزارة ومديرى العموم المختصين ومعاونيهم، شكرا لمديرى المديريات والإدارات ومعاونيهم، شكرا للأئمة القائمين على هذه الأنشطة وكل معاونيهم من العاملين بالمساجد، شكرا للواعظات المشاركات، شكرا لكبار القراء والمبتهلين والإعلاميين والكتاب المشاركين، شكرا لزملائنا الأفاضل من العلماء الأكاديميين المتخصصين، شكرا لكل مؤسسات الدولة الوطنية التى دعمت أو أسهمت، شكرا لكل الكتاب والمفكرين الداعمين لهذا الفكر الوسطى، شكرا للإعلام الوطنى والصحافة الوطنية وبخاصة صفحات وصحف الفكر الدينى التى احتضنت هذا الخطاب، شكرا لكل من أسهم من الصحفيين المعتمدين لمتابعة هذه الفعاليات وتغطيتها بما أسهموا من إلقاء الضوء عليها وتبصير المجتمع بأهمية أخذ العلم من منابعه الصحيحة.