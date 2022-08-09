الأمم المتحدة: هناك حاجة لـ 10.7 مليون دولار لدعم مليونى سيدة فى سيرلانكا

كتبت: هند المغربي

ناشد صندوق الأمم المتحدة للسكان المجتمع الدولى تقديم 10.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة وتقديم الدعم لأكثر من مليوني امرأة وفتاة متضررات من الأزمة الاقتصادية في سريلانكا وذلك على مدار الأشهر الستة المقبلة.

ووفق الوكالة الأممية تمر سيرلانكا بأسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية لها منذ الاستقلال، حيث يتأرجح نظام الرعاية الصحية على حافة الانهيار وسط نقص حاد في الطاقة والإمدادات والمعدات والأدوية الضرورية.

وقالت د. ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن للأزمة الاقتصادية الحالية في سريلانكا عواقب بعيدة المدى على صحة النساء والفتيات وحقوقهن وكرامتهن.

وأوضحت قائلة: "في الوقت الحالي، تتمثل أولوية صندوق الأمم المتحدة للسكان في الاستجابة لاحتياجاتهن الفريدة والحفاظ على وصولهن إلى خدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة والحماية."

وأِشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن في سيرلانكا 215 ألف امرأة حامل حاليا، وقد تحتاج حوالي 60 ألف امرأة إلى تدخلات جراحية خلال الولادة.

ووفق تقرير مركز اخبار الأمم المتحدة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان هو جزء من خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والأولويات التي أطلقتها الأمم المتحدة في سريلانكا والتي تتطلب 47 مليون دولار لدعم 1.7 مليون شخص بين يونيو وسبتمبر