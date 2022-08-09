الأمم المتحدة: السماح بمغادرة سفينتين تحملان موادا غذائية للموانئ الأوكرانية

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ذكرت الأمم المتحدة أن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين عبر الممر البحري الإنساني، تحملان أكثر من 70 ألف طن متري من المواد الغذائية من ميناء "تشورنومورسك" الأوكراني، اليوم الثلاثاء.



وأشارت الأمم المتحدة - في بيان - إلى أن إحدى السفينتين، وتحمل حوالي 65 ألف طن متري من الذرة، ستكون وجهتها النهائية إلى "انتشون" في كوريا الجنوبية، بينما تحمل حوالي 6 آلاف طن متري من عباد الشمس.



وأوضح البيان أن فرق التفتيش المشتركة ستجري عملياتها اليوم لثلاث سفن أخرى كانت غادرت الموانئ الأوكرانية، مضيفا أن مركز التنسيق المشترك مستمر في مراقبة الممر الآمن للسفن عبر الممر البحري الإنساني، وفقا للإجراءات المتفق عليها وبتنسيق جميع المشاركين في المركز مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.