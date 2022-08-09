اليوم السابع
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"الأعلى للأمناء" يكرم الطالبة أحلام بعد تفوقها بالثانوية العامة وتحديها لمرض السرطان

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 07:34 م
"الأعلى للأمناء" يكرم الطالبة أحلام بعد تفوقها بالثانوية العامة وتحديها لمرض السرطان تكريم الطالبة
كتب محمود طه حسين

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كرم عبدالرءوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، الطالبة أحلام سعد الباشا لتفوقها في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، وقدم لها درع مجلس الأمناء تقديرا لتحديدها ظروف المرض وقدرتها على اجتياز الامتحانات والتفوق فيها رغم كل الصعاب التي تواجهها.

وأكد " علام" أن الطالبة أحلام تمثل نموذجا للإصرار والتحدي، مؤكدا أنها قادرة على هزيمة المرض والانتصار عليها بعزيمتها القوية، وأعرب لها عن فخره واعتزازه بها.

وقال " علام" إن مجلس الأمناء مستعد لتقديم أي دعم تحتاجه الطالبة أحلام لاستكمال حلمها في الدراسة. وعبرت الطالبة عن شكرها لرئيس مجلس الأمناء والوفد المرافق له أثناء الزيارة، مؤكدة رغبتها في الالتحاق بكلية الإعلام.

ومن جهته، وجه سعد الباشا والد الطالبة أحلام شكره لرئيس مجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على الزيارة، وناشد المسئولين توفير حجرة بالمستشفى لابنته لاستكمال علاجها من مرض السرطان الذي تعاني منه منذ فترة، مؤكداً أن الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى. وشدد على أن ابنته تمتلك العزيمة والقوة لمواجهة المرض والتغلب عليه. 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء لأسرة الطالبة أنه لن يدخر جهدا في تقديم أي مساعدة ممكنة للطالبة أحلام من أجل استكمال حلمها.

التكريم
التكريم

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 


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