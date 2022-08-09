اعرف البرامج الجديدة المقدمة من جامعة الإسماعيلية الأهلية بعد بدء الدراسة بأكتوبر

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الدراسة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستبدأ أكتوبر القادم بمجموعة من الكليات بنظام الساعات المعتمدة :

أولا: قطاع التعليم الطبى:

1. كلية الطب:

• برنامج الطب و الجراحة

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي علوم) أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

- تمنح الكلية بكالوريوس في الطب والجراحة مدة الدراسة خمس أعوام تنقسم إلى مرحلتين:

* المرحلة الأولى (قبل السريرية) Pre-clerkship تتضمن الأعوام الثلاث الأولى مقسمة على 6 فصول دراسية مدة كل فصل دراسي 15 أسبوع تدريس بإلاضافة إلى فترة إستعداد وامتحانات.

* المرحلة الثانية (السريرية) Clerkship وتشمل عامين دراسيين تتكون كل منهما من 40 أسبوع تدريس بالإضافة الى فترة استعداد وامتحانات، ويتم التدريس الإكلينيكي فيهم بالتناوب بين الأقسام الإكلينيكية.

* ويعقب الدراسة عامين للتدريب الإجباري كطبيب امتياز؛ يُمنح بعدها الخريج تصريح مزاولة المهنة ويقيد في نقابة الأطباء.

2 . كلية طب الأسنان:

• برنامج طب وجراحة الفم والأسنان

يسمح بالقيد للطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبة علوم أو ما يعادلها من شهادات معترف بها من المجلس الاعلي للجامعات ممن تم توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق.

• و يحصل الطالب علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بعد إجتياز 199 ساعة معتمدة + عام إمتياز ، مقسمه علي خمس مستويات أو مراحل مرحلة العلوم الأساسية للطب وطب الأسنان - المرحلة قبل الإكلينيكية - المرحلة الاكلينيكية 1- المرحلة الاكلينيكية 2 - المرحلة الاكلينيكية 3.

3 • كلية الصيدلة:

• برنامج الصيدلة (فارم دي – pharm D):*

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي (علوم) أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

• وتشمل الدراسة خمس مستويات دراسية أساسية، ويحتوي كل مستوى على مجموعة من المقررات الدراسية يختارها الطالب وفقاَ للائحة الدراسية والتخصص العلمي و علي الطالب أن يكمل عام أمتياز بعد الإنتهاء من سنوات الدراسة مع إعداد مشروع تخرج في إحدى التخصصات المطروحة.

4. كلية التمريض

• برنامج علوم التمريض

يقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو مايعادلها من الشهادات والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، و أن يجتياز الطالب إختبارات القدرات طبقا للقواعد والنظم التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات، ومدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام دراسية + عام تدريبي .

5- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

•برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية:

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، و مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام يقوم الطالب بدراسة مشروع تخرج في المستوى العام الرابع ويحدد القسم التابع له عنوان المشروع وأسلوب إعداده وطريقة عرضه وآلية تقييمه، و يتاح لخريج الكلية عدد من فرص العمل مثل أخصائي المعلوماتية الصحية ((Health Informatics Specialist و محلل المعلوماتية السريرية (Clinical Informatics Analyst - مستشار المعلوماتية الصحية (Health Informatics Consultant - مدير تنفيذ السجلات الصحية الإلكترونية (EHR Implementation Manager) - مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات الصحية (Health Information Technology Project (Manager - رئيس قسم المعلومات الطبية (Chief Medical Information Officer .

6 - كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

• برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية:*

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي) أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات. و مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام ويقوم الطالب بدراسة مشروع تخرج فى المستوى العام الرابع ويحدد القسم التابع له عنوان المشروع وأسلوب إعداده وطريقة عرضه وآلية تقييمه،

ويتاح لخريج البرنامج عدد من فرص العمل مثل العمل في المختبرات التشخيصية الخاصة أو التابعة للمستشفيات الحكومية والخاصة، العمل في المختبرات البحثية في الجامعات و مختلف المؤسسات العلمية التي تجرى فيها الأبحاث العلمية.

ثانيا: كلية الهندسة:*

• برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي:

تقوم الكلية بتطوير برامج ذكية تعتمد على التعلم الآلي والتعلم العميق الذي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية وكيفية تطبيق هذا البرنامج في الأنظمة الهندسية، وتقبل الكلية الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (القسم العلمي : رياضيات) أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، ومدة الدراسة بالكلية خمس أعوام .

ثالثا : كلية التجارة الدولية واللغات و تقدم البرامج التالية:

1- برنامج التسويق الرقمي و الأعمال الألكترونية :

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، ومدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام ويحقق الخريج التوافق بين متطلبات سوق العمل من ناحية والإتجاهات الحديثة في تخصصات التسويق الرقمي وإدارة الأعمال وربطها بالتطبيقات الإلكترونية المستخدمة فعلياً.

2•برنامج الأسواق و المنشأت المالية:

يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين، و مدة الدراسة بالكلية أربعة أعوام و يقدم خريج متميز لسوق العمل بالقطاع المالي والمصرفي( قطاع البنوك وقطاع شركات التأمين والبورصات وشركات الوساطة في الأوراق المالية ) بشكل خاص إلى جانب عمليات الادارة المالية والتقييم الإقتصادي والتمويل والإستثمار.