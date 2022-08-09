اعتماد نتيجة بكالوريوس العلوم الزراعية جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن 366 طالبا وطالبة أدوا امتحانات البكالوريوس لجميع الشعب بكلية الزراعة تم منح 250 طالبا وطالبة درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية بنسبة نجاح بلغت 68.32%.

وقام "مندور" بعرض النتيجة تفصيلاً والتى جاءت كالتالي أولا بكالوريوس العلوم الزراعية النظام الفصلي (شعبة البساتين بنسبة نجاح بلغت 97.67% - شعبة المحاصيل بنسبة نجاح بلغت 90.91% - شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن بنسبة نجاح بلغت 89.47% - شعبة الاراضي والمياه بنسبة نجاح 87.5% - شعبة وقاية النبات بنسبة نجاح بلغت71.43% - شعبة الثروة السمكية بنسبة نجاح بلغت 58.33% - شعبة الإنتاج الزراعي بنسبة نجاح بلغت 53.88% شعبة علوم الاغذية بنسبة نجاح بلغت53.85% - شعبة الاقتصاد المنزلي بنسبة نجاح بلغت44.44% ).

ثانياً بكالوريوس الهندسة الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاح بلغت 50.61% .

وثالثاً شعبة إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية بنظام الساعات المعتمدة بنسبة نجاج بلغت79.41% ،رابعاً شعبة السلامة الغذائية باللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدةبنسبة نجاح بلغت 75%.

هذا وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة لخريجي كلية الزراعة متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية مشيراً إلى أن مصر تعقد الكثير من الآمال على خريجى كليات الزراعة .

تأتى عملية رصد وإعلان النتائج بالكليات بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم عميد كلية الزراعة أن 7 طلاب حصلوا علي تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، و3 طلاب علي تقدير ممتاز، و27 طالب علي تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، 48 طالب علي تقدير جديد جدا، و117 طالب علي تقدير جيد، 49 طالب علي تقدير مقبول.

هذا وقد تصدر قسم وقاية النبات قائمة العشرون الأوائل بحصول الطالبة أمنية منصور محمد عبدالله السيد - على المركز الأول بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 90.71%، وفي المركز الثاني الطالب محمود سيد علي أحمد منصور (شعبة الهندسة الزراعية - بتقدير عام ممتاز بنسبة 90.38%)، أما المركز الثالث فقد حصلت عليه الطالبة مها محمد أحمد المصري من شعبة الأراضي والمياه - على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - بنسبة 90.2%.

تلاها في الترتيب الطالبة إسراء مجدى حنفى حنفى (ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88.23% شعبة المحاصيل)، إسلام عبد المنعم ابراهيم السيد (ممتاز بنسبة 88,21% شعبة العندسة الزراعية)، شروق عبد الرحمن أحمد منصور(ممتاز مع مرتبة الشرف بنسبة 88% - شعبة البساتين)، سلمى أحمد محمد سليمان (جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة 86,98% من شعبة السلامة الغذائية)، ندا أشرف السيد حسن (ممتاز بنسبة 86.97% من شعبة الهندسة الزرعية)، مريم نصر عبد الفتاح على رضوان (جيد جدا مع مرتبة الشرف 86.43%السلامة الغذائية)، مصطفى محمود سيد أحمد محمد السباعى (ممتاز مع مرتبة الشرف86,43% الإنتاج الحيواني)، الاء مسلم أحمد السيد (ممتاز مع مرتبة الشرف86.21%الإنتاج الحيواني)، ميار طارق محمود أحمد سليمان(جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة 86.16 شعبة السلامة الغذائية)، ساره ابراهيم فؤاد عبد الرحمن محمد (جيد جدا مع مرتبة الشرف 84.68% شعبة السلامة الغذائية)، محمد السيد أحمد يحيى درغام (جيد جدا 84.66% الهندسة الزراعية)، أمنية أحمد عبد المحسن منصور (ممتاز مع مرتبة الشرف 84.35%الثروة السمكية)، مريم شريف فاروق ابراهيم جابالله (جيد جدا مع مرتبة الشرف 83.96% السلامة الغذائية)، جهاد محمد إبراهيم عبدالله (جيد جدا 83.93% إدارة أعمال ومشروعات زراعية)، محمد سمير سليمان محمود (جيد جدا 83.74% إدارة اعمال ومشروعات زراعية)، يوسف موسى الصغير موسى (جيد جدا 83.32% الهندسة الزراعية).

كما شملت القائمة ثلاث طلاب حققوا المركز العشرون مكرر بنسبة نجاح بلغت 82.29% وهم الطالبة إسراء عبد الشكور محمود احمد (شعبة السلامة الغذائية)، إسراء مجاهد السيد سالم (شعبة علوم وتكنولوجيا الأغذية)، مصطفى احمد عبد الحميد محمد (شعبة الهندسة الزراعية).