استمرار حملات التموين على الأسواق والمحلات التجارية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

ونظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملةٍ تموينية استهدفت عددًا من المحال والمخابز.

أسفرت الحملة عن تحرير 52 محضرًا، منها 9 محاضر؛ لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و 8 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، وعدد محضر واحد للبيع أزيد من السعر.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 5 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و 6محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وأكد أحمد منصور وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط العمل بالأسواق و المحلات التجارية و المخابز و تقديم منتجات آمنة للمواطنين.