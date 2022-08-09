استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء كورونا فى مختلف أنحاء العالم

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تواصل دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، الاثنين وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و120 ألفا و681 إصابة والوفيات إلى 66 ألفا و193 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و203 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و808 آلاف و156 الإصابات والوفيات إلى 60 ألفا و 837 حالات.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1705 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و 349 ألفا و223 إصابات والوفيات إلى 43 ألفا و94 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و787 ألفا و491 إصابات والوفيات إلى 19 ألفا و94 حالة.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و94 ألفا و104 إصابة والوفيات إلى 6 آلاف و726 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و 379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و443 ألفا و 801 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 142 ألفا و515 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 2909 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 874 ألفا و90 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و901 حالة وفاة.

وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 990 ألفا و625 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 972 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 2631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و70 ألفا و786 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و 751 حالة وفاة.

وفي هونج كونج، سجلت السلطات الصحية 4 الاف و 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 389 ألفا و282 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و 547 حالة وفاة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و256 إصابة جديدة و35 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و314 ألفا و459 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و835 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و498 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و170 ألفا و933 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و370 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و975 إصابة جديدة و113 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 21 مليونا و325 ألفا و402 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 173 ألفا و249 حالة وفاة.

وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 136 ألفا و77 إصابة جديدة و271 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و349 ألفا و423 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 ألفا و999 حالة وفاة.

وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 21 ألفا و302 حالة إصابة و66 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 200 ألفا و137 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 243 ألفا و205 حالات إصابة.

وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 6 آلاف و863 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة بلغ 562 ألف و911 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 1115 حالة بعد تسجيل 16 حالات وفاة على مدار أمس.