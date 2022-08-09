استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 7 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 10 جنيه .
- الجزر بـ 7:5 جنيها .
- الخيار بـ 10 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5 جنيها .
- الفلفل البلدى 5 جنيهات.
- الفلفل الألوان 16.5 جنيه.
- الليمون بـ 12 جنيها
- فاصوليا 15 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
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