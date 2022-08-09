ارتفاع معدل الوفيات فى إيطاليا بنسبة 21% بسبب موجة الحر وفيروس كورونا

فاطمة شوقي

ارتفع معدل الوفيات في إيطاليا بنسبة 21٪ في يوليو بسبب ارتفاع درجات الحرارة وفيروس كورونا،حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وسجلت إيطاليا في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو زيادة بنسبة 21 ٪ في مستويات الوفيات المسجلة تقليديًا في هذا الوقت ، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وكذلك انتشار فيروس كورونا ، حسبما أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في تقرير لها.

يسلط التقرير الضوء على أنه في النصف الأول من يوليو ، تم تسجيل 733 حالة وفاة في 33 مدينة إيطالية تم رصدها ، لكنه يكشف أيضًا أنه في يونيو كان هناك 9٪ وفيات أكثر من المعتاد في هذا الشهر.

وفي مايو 2022 ، كانت درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​الموسمي في جميع أنحاء البلاد بمقدار +3.2 درجة ، مع قيم أعلى خاصة في مدن وسط إيطاليا ، بينما كانت درجات الحرارة في يونيو أعلى بمقدار 3 درجات مئوية ، وفقًا لوزارة الصحة.

وأشارت صحيفة بين نهاية يونيو والأسبوع الأول من يوليو ، بلغت درجات الحرارة العظمى 37 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.

وستجري السلطات الصحية تحقيقا أكثر شمولا في نهاية الصيف لتحديد ما إذا كان عدد الوفيات يتماشى مع عدد الوفيات في البلدان الأوروبية الأخرى ولتحديد "بدقة أكبر معدل الوفيات الزائدة الذي يعزى إلى درجة الحرارة" وأسباب أخرى ، مثل فيروس كورونا.