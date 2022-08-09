اليوم السابع
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اتهام ربة منزل بالتسبب فى وفاة ابنتها بالصف

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:47 ص
اتهام ربة منزل بالتسبب فى وفاة ابنتها بالصف حبس-ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام ربة منزل بالتسبب فى مصرع ابنتها الطفلة بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الصف، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة طفلة داخل مسكنها بالصف، ووجود شبهة جنائية في الوفاة، بإجراء التحريات الأولية تبين وجود اتهام لوالدتها بالاعتداء عليها بالضرب، مما أسفر عن مصرعها، بحجة تأديبها. 
 
تم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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