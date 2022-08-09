اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:13 ص
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اتفاق روسى أوكرانى يحظر الاقتراب من سفن الحبوب

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:00 ص
اتفاق روسى أوكرانى يحظر الاقتراب من سفن الحبوب الحرب فى أوكرانيا
كتب : أحمد علوى

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اتفقت روسيا وأوكرانيا على حظر تواجد السفن الحربية والطائرات والطائرات المسيرة فى نطاق 10 أميال بحرية (18.5 كم) من السفن التى تحمل الحبوب الأوكرانية عبر الممر الآمن المتفق عليه. 

وأكدت شبكة روسيا اليوم الاخبارية ما أوردته وكالة "رويترز" الإثنين، بشأن تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب الموقعة فى نهاية يوليو، من أن الطرفين الروسى والأوكرانى لن يشنا أى هجمات ضد السفن التجارية أو غيرها من السفن المدنية والبنية التحتية للموانئ المشاركة فى المبادرة. 


وأوضحت الشبكة الروسية أن الوثيقة تتضمن " ألا تقترب أى سفينة عسكرية أو طائرة أو طائرة مسيرة من مسافة تزيد عن 10 أميال بحرية من سفينة تجارية تبحر على طول الممر الإنسانى البحرى، باستثناء المياه الإقليمية لأوكرانيا". 

 


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