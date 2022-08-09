إيطاليا تبدأ حملتها للتطعيم ضد فيروس جدرى القردة

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بدأت إيطاليا، الاثنين، حملتها للتطعيم ضد مرض جدرى القردة، مع تزايد عدد الإصابات فى وقت تبلغ فيه السلطات الصحية عن نقص اللقاحات على مستوى العالم.

وأفادت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية، فى نشرتها الإنجليزية، بأنه سيتم إعطاء الجرعات الأولى فى مستشفى "سبالانساني" بروما.

وقالت المستشفى، فى بيان، إن لديها مائتى شخص بالفعل سيتم تطعيمهم اعتبارًا من اليوم فصاعدًا، علاوة على 600 طلب حجز لتلقى اللقاح.

ولفتت المستشفى إلى أن اللقاح المستخدم فى التطعيم سيكون "جينيوس" وهو لقاح ضد مرض الجدرى مطور من قبل شركة "بافاريان نورديك" والذى تم اعتماده من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية للوقاية ضد مرض جدرى القرود.

ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات فى مدينة ميلانو الإيطالية يوم الخميس المقبل.

يشار إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القردة فى إيطاليا فى 20 مايو 2022، ووصل إجمالى عدد الحالات فى البلاد منذ ذلك الحين إلى 545 إصابة؛ بحسب وزارة الصحة الإيطالية.