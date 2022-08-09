اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمدينة بنى سويف

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:16 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بمدينة بنى سويف توك توك
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء فى حادث انقلاب توك توك ، أمام عزبة بلبل بمدينة بنى سويف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.
 
تلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك أمام عزبة بلبل بمدينة بنى سويف.
 
ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  كلا من  رمضان امبابي عبد السلام 35 سنه ،عامل مصاب اشتباه  كسر في الذراع الايمن و جروح وسحجات متفرقه ، عامر فتحي عرابي عامل 45 سنه مصاب جروح وكدمات بالوجه و جروح وسحجات متفرقة بالجسم ، موده عامر فتحي عرابي 12 سنه طالبه  مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم ، ايمان عبد الغني احمد اشتباه  خلع  بالفخذ الايمن و جرح قطعي بالراس وجميعهم مقيمون مساكن عزبة بلبل بمدينة بنى سويف ،وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.
 
 

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