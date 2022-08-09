إستونيا وفنلندا ولاتفيا تطالب الاتحاد الأوروبى بحظر السياحة الروسية

كتبت: هناء أبو العز

انضمت إستونيا اليوم إلى فنلندا ولاتفيا فى حث الاتحاد الأوروبى على إغلاق حدوده أمام المسافرين الروس، مرددةً دعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب رئيس الوزراء الاستوني كاجا كالاس على تويتر بعد يوم من حث زيلينسكي، الغرب على فرض حظر على السفرقائلًا: توقفوا عن إصدار تأشيرات سياحية للروس، زيارة أوروبا امتياز وليست حقًا من حقوق الإنسان.

وكان زيلينسكي صرح لصحيفة واشنطن بوست: أهم العقوبات هي إغلاق الحدود، لأن الروس يأخذون أرض شخص آخر كما أنه يجب على الروس العيش في عالمهم الخاص حتى يغيروا فلسفتهم.

وأصدر الاتحاد الأوروبى سلسلة من العقوبات ضد روسيا منذ التحرك العسركى ضد أوكرانيا ، بما في ذلك حظر السفر الجوي إلى روسيا، لكنه لم يحظر المسافرين الروس ، الذين لا يزال بإمكانهم دخول الاتحاد الأوروبي بالحافلة أو السيارة.

وأشار كلاس إلى أن معظمهم يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر الحدود الشرقية للكتلة مع روسيا ، مما يضع عبئًا على إستونيا ولاتفيا وفنلندا باعتبارها "نقاط الوصول الوحيدة".

وصرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين يوم الإثنين بأن "موقفها الشخصي هو أنه يجب تقييد السياحة" ، وأنها تتوقع أن تتم مناقشة القضية في قمم قادة الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وأشارت سانا مارين في لقاء مع الإذاعة العامة الوطنية الفنلندية، إلى أنه ليس من الصحيح أنه في نفس الوقت الذي تشن فيه روسيا حربًا عدوانية وحشية ووحشية في أوروبا ، يمكن للروس أن يعيشوا حياة طبيعية ، ويسافرون في أوروبا ، وأن يكونوا سائحين.

كما يؤيد وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكوفيس فرض حظر ، حيث أخبر صحيفة بوليتيكو في مقابلة الشهر الماضي أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي تقييد إصدار التأشيرات للروس ، مع استثناء لأسباب إنسانية.