إزالة 13 حالة تعد بأملاك الدولة بإسنا وتحرير 134 محضرا متنوعا فى حملات الإشغالات

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة بالمركز، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 13 حالة على أراضي أملاك الدولة بمجلس قروى المدير بمنطقة الحميدات غرب بمساحة 1284 متر مربع والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأحمر، حيث تحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قاد اللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة بوسط مدينة الأقصر، وذلك بحضور العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤولي مجلس مدينة الأقصر، فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، وبالتنسيق مع مجالس المدن لرفع الإشغالات، وتحقيق الإنضباط بشوارع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 32 محضر اشغال، و7 محاضر باعة جائلين، و13 محضر نظافة عامة، و29 محضر مضبوطات متنوعة، و53 محضر إزالات ادارية، حيث تضمنت الحملة شوارع التليفزيون، والمنشيه، والمحطه، والكورنيش، ويوسف حسن، والصنايع والمدينة.



إزالة 13 حالة تعدى بأملاك الدولة بإسنا



إزالة 13 حالة تعدى بأملاك الدولة جنوب الأقصر