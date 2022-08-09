إحالة 106 موظفين بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا على أهمية التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية برئاسة الحسينى أبو عيانة ومن خلال إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية حملات تفتيشية مكثفة علي المصالح الحكومية بقرية سمخراط.

وأسفرت الحملة عن إحالة 70 من العاملين ببعض المدارس بسمخراط للتحقيق بسبب الغياب بدون تقديم سند قانوني، كما أسفرت الحملة عن إحالة 14 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية سمخراط للتحقيق بسبب الغياب بدون تقديم سند قانوني، وكذلك إحالة 5 من العاملين بمركز شباب درشابة وسمخراط للتحقيق بسبب تركهم محل العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.

وأسفرت الحملة الرقابية أيضا عن إحالة 8 من العاملين بجمعية درشابة وجمعية سمخراط للتحقيق بسبب الغياب بدون تقديم سند قانوني، وكذلك إحالة 9 من العاملين بالوحدة الصحية بالانشا للتحقيق لتركهم محل العمل بدون إذن.