أوكرانيا والهند تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

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بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار سبل تعزيز التعاون الثنائي وقضية أمن الطلاب الهنود.



ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن كوليبا قوله - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، "تحدثت مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانام جيشانكار لشكره على المساعدات الإنسانية التي قدمتها الهند لأوكرانيا".



وأضاف: "ناقشنا سبل تعزيز تعاوننا الثنائي، وركزنا على سلامة وأمن الطلاب الهنود.. لقد جددت ضرورة أن تنهي روسيا حربها على أوكرانيا".



جدير بالذكر أنه في بداية العملية العسكرية الروسية، وجد أكثر من 2500 طالب من مختلف البلدان فجأة أنفسهم عالقين في مناطق القتال النشط.