أوروبا تبدأ تنفيذ خطة خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لمواجهة أزمة روسيا

فاطمة شوقى

تبدأ أوروبا اليوم فى تنفيذ خطة خفض استهلاك الغاز الطبيعى بنسبة 15% ، حيث بدأت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في خفض استهلاك الغاز الروسي من الآن وحتى 31 مارس من العام المقبل.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أنه تم الاتفاق على خطة قبل أسبوعين لإعداد الاتحاد الأوروبي لخفض محتمل للغاز من قبل روسيا.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، الأسبوع الماضي من أن أوروبا يجب أن تستعد لـ "أسوأ حالة" فيما يتعلق بروسيا والسيطرة على إنتاجها من الغاز.

وبحسب المفوضية الأوروبية ، يجب توفير إجمالي 45 ألف مليون متر مكعب من الغاز للوصول إلى الهدف في الأشهر السبعة المقبلة، كما سيتعين على ألمانيا، التى تستهلك 40% من الغاز الروسى الذى يستورده الاتحاد الأوروبى ، الاستغناء عن حوالى 10 مليار متر مكعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الروسي ، مثل المجر ، طالب رئيس وزرائها فيكتور أوربان بالابتعاد عن الإجراءات الجديدة لتوفير الغاز.

وكانت قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى فى يوليو الماضى تحديد هدف توفير 15% في استخدام الغاز الطبيعى للفترة من أغسطس من هذا العام إلى مارس 2023، مما يؤثر على انقطاع المبيعات من روسيا إلى أوروبا.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية فى تقرير لها إن التهديد الذى تمثله نقص الإمدادات للغاز الروسى للدول الأوروبية دفع الدول الأوروبية إلى خفض الاستهلاك إلى 15%، وذلك بعد أن كانت بعض الدول مثل اليونان وإسبانيا تعارض تلك الخطة.