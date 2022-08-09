أسماء 40 طالبًا وطالبة أوائل الثانوية العامة بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

حصل 40 طالب وطالبة من محافظة الفيوم علي المراكز العشرة الاولي علي مستوي المحافظة في نتيجة الثانوية العامة طبقا لقائمة تسلمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم من الوزارة.

و قدّمت مديرية التربية والتعليم في بيان لها بالتهنئة للطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، داعين لهم بدوام النجاح والتوفيق خلال سنوات الجامعة المُقبلة.

وضمت قائمة أوائل الثانوية العامة علمي علوم 17 طالبا وطالبة وهم:

1- رنا طارق علي حسن

2- أحمد صلاح الدين محمود عبد الرزاق

3- منار محمد سيد أحمد

4- شروق توبة توفيق محمد

5- الشيماء محمد عبد الهادي محمد

6- إیمان جمعه علي علي

7- بسنت عاشور خلف عطية

8- آلاء أحمد علي يوسف

9- هاجر عامر عطية حافظ

10- فاطمة حسن شعبان عبد المقصود

11- رحمة أشرف رجب مصطفى

12- محمود محمد علي فرغلي

13- أسماء حسين محمد عبد القادر

14- صفا محمد جمعة إبراهيم

15- عبد الرحمن أحمد حسن الجندي

16- أحمد السيد إبراهيم علي صيام

17- بيتر هاني توبة أمین

أوائل الثانوية العامة القسم الأدبي، وبلغ عددهم 10 طلاب وطالبات وهم:

1-زینب أكرم حسن حميدة

2- أحمد باشر رمضان باشر

3- حياة عاشور أبو المعاطي الشمندي

4- محمود عويس محمود محمد

5- حفصة محمد عمر محمد

6- شروق عبودة بكري عبد الوهاب

7- أسامة أحمد جبريل عمار

8- يوسف جاسر عبد المنعم جمعة

9- أمينة حمدي محمد إبراهيم

10- محمود أحمد محمود عبد الجواد

أوائل الثانوية العامة قسم علمي رياضة، وبلغ عددهم 13 طالبًا وطالبة وهم:

1-محمود أشرف محمود أمین

2- يحيى هشام يحيى عطية

3- بلال نادي محمد محمود

4- عمر محمد سيد شعبان عطوة

5- ماركو ثروت حشمت ميخائيل يوسف

6- أندرو مدحت وليم رزق بقطر

7- محمد أکرم سید عبد الجليل

8- جورج أمجد مفرح تادرس

9- أحمد ربيع أحمد مرسي

10- أحمد أسامة عبد الغفار عبد الغني بدوي

11- فرح أحمد حسني عبد الجواد

12- أمنية أيمن محمد علي

13- عمر أحمد عثمان عجاب