اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 09:16 م
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أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1060 جنيها

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 08:00 م
أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1060 جنيها ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تراجع بحوالى 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1060 جنيها للجرام، مقابل 1065 جنيها للجرام في التداولات الصباحية، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية 
 
أسعار الذهب اليوم
 
عيار 21 يسجل 1060 جنيها
عيار 18 يسجل 907 جنيها
عيار 24 يسجل 1211 جنيها
الجنيه الذهب 8480 جنيها 
 
 
لا يزال تأثير بيانات وزارة العمل الأمريكية على الذهب قائم، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 528 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أعلى كثيرًا من التوقعات البالغة 250 ألف وظيفة.
 
ونجح الذهب في تسجيل مكاسب أسبوعية بفضل القلق حيال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، بينما أطلقت الصين عدة صواريخ قرب تايوان خلال تدريبات عسكرية.

سعر الذهب

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

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الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب



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