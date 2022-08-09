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"أسطوانة بوتاجاز وتليفزيون".. متعلقات أسقطت عصابة بالإسكندرية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:53 م
"أسطوانة بوتاجاز وتليفزيون".. متعلقات أسقطت عصابة بالإسكندرية حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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5 أشقياء كونوا تشكيلا عصابيا للسرقة بالإسكندرية، وقاموا برصد مصنع مغلق وقرروا سرقته، ولكن يقظة الأجهزة الأمنية أسقطتهم في الحال.

 

المتهمون استخدموا في الواقعة سيارة يمتلكها والد أحدهم في تنفيذ مخططهم، وتوجهوا لمكان الواقعة وقاموا بسرقة كمية من النحاس وأسطوانة بوتاجاز، وهاتفين محمول ومبلغ مالي خاص بحارس المصنع.

 

بعد تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية البلاغ شكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.

 

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعلمهم بكونه مغلق ومتوقف نشاطه، واستقلوا سيارة ربع نقل ملك والد أحدهم وتوجهوا للمصنع وارتكبوا الواقعة ولاذوا بالهرب، وبإرشادهم أمكن العثور على المسروقات والسيارة الـمُستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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