10 طرق طبيعية لجعل شعرك أكثر كثافة وقوة

كتبت فاطمة خليل

هل تبحث عن علاجات للشعر لجعل شعرك ينمو بشكل أكثر كثافة وأسرع طوال الوقت؟ .. يمكنك تجربة العلاجات المنزلية لتحسين كثافة الشعر، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية لجعل الشعر أكثر كثافة، بحسب موقع "health".

10 علاجات أو طرق طبيعية لجعل الشعر أكثر كثافة وقوة



يرجع سبب تساقط الشعر إلى عوامل مختلفة مثل النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة، واستخدام منتجات وأدوات تصفيف الشعر بشكل مفرط ، ونقص التغذية ، وعدم العناية بالشعر بالشكل المناسب ، والتلوث ، أو حتى الجينات.

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية لجعل شعرك أكثر كثافة:

1. عصير البصل



يحتوي البصل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات تساعد على منع مشاكل فروة الرأس مع توفير الدعم لنمو الشعر بقوة.

البصل مصدر كبير للكبريت الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لبروتين الكيراتين للشعر، ويمكن أن يوفر الاستخدام المنتظم للبصل على شكل عصير البصل أو زيت الشعر تغذية مكثفة لفروة الرأس، ويحفز نمو الشعر ، ويقوي جذوره ويقلل من تساقطه.

2. أقنعة الشعر



يمكن أن يؤدي استخدام قناع الشعر العشبي إلى ترطيب الشعر من الجذور إلى الأطراف، حيث يتغلغل إلى عمق مناسب في فروة الرأس ويساعد في زيادة سماكة الشعر واستعادة لمعانه الطبيعي.

3. زيت الخروع



يركز زيت الخروع على تعزيز نمو الشعر وكثافته غني بمضادات الأكسدة والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية التي تزيد من الدورة الدموية وتغذي فروة الرأس.

كما أنه يساعد في جذب الأوساخ والزيوت المتراكمة، مما ينظف بصيلات الشعر بينما يحبس فروة الرأس وترطيبها.

4. نظام غذائي صحي



يساعد النظام الغذائي المتوازن والصحي على تنظيم التمثيل الغذائي الخلوي في الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر.

استهلك دائمًا الأطعمة الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية والفيتامينات أ ، ب ، ج ، هـ.

الأطعمة التي تدعم كثافة الشعر تشمل البيض ، والسبانخ ، والسلمون ، والأسماك ، وبذور عباد الشمس ، واللوز ، وبذور الكتان ، وحبوب الأملاح ، وبذور الحلبة وأوراق الكاري والفول السوداني وبذور اليقطين.

5. بذور الحلبة



الحلبة مصدر كبير للبروتين والحديد التي تعمل على تقوية خصلات الشعر ، إلى جانب الهرمون السابق الذي يحسن نمو الشعر ويساعد في إعادة بناء بصيلات الشعر.

من المعروف أن زيت الحلبة يعمل على ترطيب الشعر ليعيد لمعانه مع منع تكسر الشعر.

6. الصبار



جل الصبار مكون شائع ويستخدم بشكل شائع لتساقط الشعر. إنه مهدئ رائع لفروة الرأس يساعد في الحد من قشرة الرأس وفتح بصيلات الشعر التي يمكن أن تسد بسبب زيادة إنتاج الزيوت.

7. استخدم الشامبو المناسب



قد يكون شراء الشامبو المناسب لنوع شعرك أمرًا صعبًا، لكن يجب عليك استخدام شامبو جيد.

ضعى في اعتبارك دائمًا الشامبو الذي يغذي الشعر بعمق من الجذور.

أثناء شراء الشامبو ، من الضروري دائمًا إلقاء نظرة على التركيبة والمكونات التي يحتوي عليها وتحقق دائمًا من مستوى الحموضة للشامبو قبل أن تقرر ما إذا كان سيعمل من أجلك أم لا.

8. زيت جوز الهند



يحتوي على أحماض دهنية يمكن أن تتغلغل بعمق في جذع الشعر وتوقف فقدان البروتين لزيت جوز الهند استخدامات متعددة ويمكن استخدامه كقناع ليلي أو كعلاج يترك على الشعر حسب نوع الشعر.

إذا كان شعرك دهنيًا ، ضعي الزيت دائمًا واتركيه طوال الليل ثم اغسليه في صباح اليوم التالي لكن إذا كان شعرك جافًا ، ضعي بضع قطرات من زيت جوز الهند يترك على الشعر بعد غسل الشعر.

9. تجنبي التصفيف بالحرارة والمعالجة الكيميائية للشعر



يحدث تلف الشعر بشكل أساسي بسبب استخدام أدوات التصفيف بالحرارة والمنتجات ذات المكونات الكيميائية.

حاولى دائمًا تحسين ممارسات العناية بالشعر ، مثل تجنب استخدام أدوات التدفئة دون استخدام واقي حراري

اختاري أيضًا الشامبو العشبي بدلًا من الشامبو الكيميائي الذي يسبب ضررًا كبيرًا لبصيلات الشعر.

10. البيض



البيض مليء بالبروتينات والمعادن ومركب فيتامين ب مثل البيوتين، وهي عناصر مغذية أساسية تساعد على منع تساقط الشعر عن طريق تحفيز نمو الشعر وتحسين حجمه وملمسه ويساعد على تقوية الشعر وترطيبه.