وزير الرى يجتمع مع رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ونائبه

كتبت ــ أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى ، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا الكهرباء والمهندس محمود عبد المنعم على أحمد- رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والأملاك بديوان عام الوزارة، بالإضافة للإشراف على الشئون الميكانيكية والكهربائية بديوان عام الوزارة، والمهندس حسن يحيى نائب رئيسمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لمناقشة التكليفات الجديدة لهم.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمحطات الجارى إنشاؤها حالياً، وهى محطات (محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر- محطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد - محطتى طويسة وبلانة بمحافظة أسوان) ، وتجارب التشغيل لمحطات (محطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف - محطتى تل العمارنة 1-2 بالمنيا) ، والأعمال المدنية بمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا ، وأعمال إحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وأعمال تأهيل 46 صندوق تروس لرفع كفاءة المحطات، وجارى البت الفنى لعملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات ، كما تم الإعلان عن طرح عمليه توريد وتركيب حوالى 90 صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات ، والإعلان عن عملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحةللعملعلى رفع كفاءة المحطات.

كما تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى ل 8 محطات لخدمة زمام 464 الف فدان وهى محطات (مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسلة بكوم أمبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة ومحطة قوتة ببنى سويف) ، كما تم الاستلام لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً .

ويجرى حالياً إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول رى ومحطة سمتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، كما تم توريد وتركيب 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة ، وتوريد 24 طلمبة غاطسة و 10 محركات لعدد من الآباربالواحاتالبحرية ، وتوريد وتركيب 4 صناديق تروس لمحطة المكس ١ ، و 2 صندوق تروس لمحطة العطف 2 ، و 3 صناديق تروس لمحطاتالبستان ،و 3 صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة ، و 3 صندوق تروس لمحطه العياط بالجيزة.

وأشار عبد العاطى، إلى الطفرة الكبيرة في إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع خلال السنوات الماضية ، حيث تم نهو العديد من المحطات التى تعثر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 – 26) سنة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنىحميل - الكيلو (57) بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و 2 - بنى صالح - دير السنقورية - تلالعمارنة 1 و 2) ، والتى تخدم زمامات تصل الى 470 ألف فدان.

وصرح عبد العاطى، أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور هام فى تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاءوإحلالوتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة (585) محطة متنوعة من محطاتالرىوالصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعيةومحطاتمياه الشرب وغيرها من الإستخدامات ، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م٣/ يوم منمحطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الإحتياجات ، بالإضافة ل 55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوانلخدمةزمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

ولفت إلى ما تمتلكه المصلحة من مراكز للطوارئ منتشرة فى أنحاء الجمهورية (5 مراكز طوارئ رئيسية) لخدمة منظومة الرى والصرففىحالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو) ، وتم تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتثقيلةتساعد على التدخل السريع مثل (أوناش وشوكة ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة) ، وتحتوى كل منها على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتتراوح بين (٠.25 – 4.00) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير ،وقد قامت المصلحة مؤخراً بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحمايةجسرمحور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

ولتحقيق التعامل الفعال والسريع مع أي أعطال تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء 12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي -المنيا - توشكي) ،والمزودة بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة ، يتم خلالها إعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، وتوفير إحتياجات المحطات من الكراسي النحاس والسبيكة ، وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل.

وكذلك لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة المحطات، فقد تم إنشاء معامل هندسية رئيسية بكل إدارة مركزية للقيام بأعمال الاختبارات والمعايرة والضبط الدوري لأجهزة التحكم ، وتزويد المعامل بسيارات مجهزة بأحدث الأجهزة (معمل متنقل) للتدخل السريع في حال حدوث أي أعطال طارئة، كما تم تدريب كوادر بشرية من مهندسين وفنين بإعطائهم دورات تدريبية على استخدام الأجهزة الحديثة للتنبؤ بالأعطال وسرعة إصلاحها.