وزير التموين يفتتح غدا مكتب السجل التجاري النموذجى ببنى سويف

كتب مدحت وهبة

يفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الثلاثاء مكتب السجل التجاري النموذجى ببنى سويف ، ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي و لتيسير الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة

ونجح جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مكاتب السجل التجارى، وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث يتم تطوير مكاتب السجل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمى بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالى المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجارى بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجارى وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات - شهادات بيانات - شهادات سلبية" سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.