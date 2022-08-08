هيئة الدواء المصرية توقع بروتوكول تعاون مع صيدلة الأزهر لرفع مهارات الخريجين

كتب ـ وليد عبد السلام

وقعت هيئة الدواء المصرية ، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، بهدف تنمية مهارات الطالبات والخريجات وإكسابهن المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي والمساهمة في تطوير المسار المهني.

وشهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات والدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر، وعدد من قيادات الجامعة.

وقام بالتوقيع الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة والدكتورة أمانى عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير الصناعات الدوائية والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والبحثي لجميع العاملين في شتى مجالات التصنيع الدوائي وجميع الأنشطة المتعلقة بها، وكذلك العمل على إعداد كوادر مدربة على أعلى مستوى وتأهيلهم لسوق العمل وامدادهم بالخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة مستجداته لتحقيق ميزة تنافسية للخريج المصري من خلال تقديم تدريب مهني للطلاب والخريجين في مجالات التصنيع الدوائي والممارسات الصيدلية، لإمداد المجتمع بخريجين مؤهلين للعمل ودعم البحث العلمي والابتكار للارتقاء بالمنظومة الصحية، والمساهمة في تنمية البيئة وخدمة المجتمع والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030".

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع العديد من الجامعات في إطار تعاون الهيئة مع الجامعات المصرية لتأهيل الطلبة والخريجين وإعداد كوادر مؤهلة، للمساهمة في دعم وتطوير الصناعات الدوائية والمساهمة في نشر الوعي بأحدث الممارسات الصيدلية.