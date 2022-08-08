اليوم السابع
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مصر تستعد لطرح مشروعات خلال "COP 27" بقيمة 120 مليار دولار

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:00 ص
مصر تستعد لطرح مشروعات خلال "COP 27" بقيمة 120 مليار دولار تغير المناخ - أرشيفية
كتبت أسماء أمين

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اتخذت الحكومة المصرية اتخذت خطواتٍ واسعة فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، من خلال التحول نحو اقتصاد أخضر ومُستدام، لمواجهة الآثار والمخاطر السلبية الناجمة عنه خاصةً على الموارد البيئية والطبيعية، وقد اطلقت الحكومة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، لتكون مصر من أوائل الدول على مستوى المنطقة التى تقوم بتخضير خطتها الاستثمارية، فضلًا عن نجاح مصر فى إحراز تقدمًا كبيرًا فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر فى مختلف القطاعات.

 

 وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان مصر تستعد لطرح أكثر من 20 مشروعا أخضر فى خمسة قطاعات تتضمن قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الزراعة، المياه، النفط والغاز، لتصل تكلفتها الكلية إلى ما يزيد عن 120 مليار دولار، فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27"، فى نوفمبر المقبل.

 

واتخذت الحكومة المصرية خطوات متسارعة، لمواجهة التهديدات المحتملة لتغير المناخ وخاصة فى المناطق الأكثر عرضة لتداعياته، ومن أهم الخطوات الطموحة التى تم اتخاذها فى هذا السياق، إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، فضلًا عن استعداد الدولة المصرية بكل أجهزتها لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين" إلى جانب إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يجعل مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إصدار هذا النوع من السندات، بالإضافة إلى إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذى يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصرى فى مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي.


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اخبار الاقتصاد



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