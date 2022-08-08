مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعى بالبحيرة

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين استقبال مستشفى كفر الدوار العام ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى مع نفسها بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من قرية الفقى دائرة مركز كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن وفاة " ندى.ص.ع" 22 سنة - و"محسن.م.ا" 25 سنة - مقيمان بكفر الدوار، كما أسفر الحادث عن إصابة " عمر.ع.م 19 سنة -اشتباه ما بعد الارتجاج و"مى.ص.ع 17 سنة كدمات وسحجات بالجسم، ومصطفى.أ.ص19 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل جثتى المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة.