اليوم السابع
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مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها خط السكة الحديد في البحيرة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:57 م
مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها خط السكة الحديد في البحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدامها بأحد قطارات السكة الحديد في مركز كوم حماده بالبحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع " ا.م ع" 50 سنة ربة منزل وتقيم مركز كوم حمادة اثر اصطدام احد قطارات  خط المناشي بها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد . 

تم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ  الموتى بمستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

 


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