مستشار الأمن القومي العراقي يبحث مستجدات الأوضاع مع السفير البريطاني

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، مع السفير البريطاني في بغداد، مارك براسيون ريتشاردسون، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وتعزيز العلاقات بين بغداد والمملكة المتحدة، والحرب على الإرهاب، لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قاسم الأعرجي استقبل، السفير البريطاني ، حيث تم مناقشة مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجمع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار، وإيجاد مخرج للانسداد السياسي وتحقيق الإجماع الوطني، ودعم العملية الديمقراطية، تحت مظلة الدستور والقوانين النافذة".



وأكد الأعرجي للسفير البريطاني أن هناك ثقة كبيرة في حكمة القيادات السياسية ورغبتها بالتفاهم والانسجام، للخروج بحلول عملية ترضي جميع الأطراف وتخدم الشعب والدولة.