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متحدث الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:41 م
متحدث الصحة: توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية فى فاكسيرا والصيدليات حسام عبد الغفار
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم توفير تطعيم الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفائتة فى منع الإصابة بالمرض من 50ل60% ونسبة كفاءته شدة الإصابة بالفيروس من 80 ل90%، مؤكدا أن لقاح الإنفلونزا متواجد حاليا فى الصيدليات، ويأخذ للأطفال فى سن 6 أشهر لما فوق. 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اللقاح مازال خط الدفاع الأول لفيروس كورونا، ويتعامل مع شدة المرض ويخفف حالات الوفيات، معقبا :"معدلات المصابة المجتمعية تخف، وهناك انخفاض شدة الإصابة ومعدلات الوفيات، ويرجع إلى ارتفاع معدلات التطعيم والمناعة المجتمعية".

 

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.

 

 


حسام عبد الغفار

متحدث الصحة

لقاح الانفلونزا

بفاكسيرا

الصيدليات

كورونا

اصابات كورونا



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