فوائد أوراق الجوافة.. منها خفض الكوليسترول

كتبت فاطمة خليل

أوراق الجوافة لها فوائد صحية عديدة، فهي مليئة بمضادات الأكسدة والبكتيريا والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تفيدك، وهى غنية بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك التانينات والفلافونويد والبوليفينول والكاروتينات، والتي تستخدم لعلاج أمراض متعددة، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد المتعددة لأوراق الجوافة، بحسب موقع healthiersteps.

فوائد أوراق الجوافة



1. تساعد أوراق الجوافة على خفض مستويات الكوليسترول

أظهرت الأبحاث أن أوراق الجوافة تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت دراسة جديدة أن المركبات الموجودة في أوراق الجوافة تساعد في إذابة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

وأوضحت دراسات مختلفة أنه إذا كنت تستهلك شاي أوراق الجوافة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، فسوف تلاحظ انخفاضًا فعالًا في الكوليسترول الضار LDL دون أي تأثير سلبي على الكوليسترول الجيد.

ولكن إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم حاول شرب شاي أوراق الجوافة بانتظام.

2. أوراق الجوافة وإنقاص الوزن

يمكن أن تساعد أوراق الجوافة على إنقاص الوزن، حيث تمنع هذه الأوراق النشويات المعقدة من التحول إلى سكر ويتم تكسير الكربوهيدرات باستخدام أوراق الجوافة، مما يساهم في منع الكربوهيدرات من التحول إلى مركب قابل للاستخدام.

3. أوراق الجوافة مفيدة لمرض السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري وتبحث عن طرق للتحكم في حالتك، فقد حان الوقت لتجربة أوراق الجوافة. تعتبر الأوراق مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة والألياف، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

الشاي المصنوع من أوراق الجوافة فعال جدًا في خفض مستويات السكر في الدم، ويحدث هذا لمرضى السكري عن طريق خفض نشاط إنزيم ألفا جلوكوزيداز، كما أنه يوقف امتصاص السكروز والمالتوز داخل الجسم ويقلل من مستويات السكر في الدم.

إذا كنت تتناول شاي أوراق الجوافة لمدة 10-12 أسبوعًا تقريبًا ، فسيساعد ذلك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم وخفضها، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة حساسية الأنسولين.

4. أوراق الجوافة تساعد في علاج الإسهال

تستخدم أوراق الجوافة كأدوية عشبية لعلاج الإسهال، إذا كنت تتطلع إلى علاج الإسهال باستخدام أوراق الجوافة، فسيتعين عليك غلي 30 جرامًا على الأقل من أوراق الجوافة مع حفنة من الأرز في كوب من الماء.

من الناحية المثالية ، تستهلك هذا المشروب مرتين على الأقل يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

5. أوراق الجوافة تساعد في الهضم

يمكن استخدام شاي أوراق الجوافة لأسباب مختلفة، من بينها التشغيل السلس للجهاز الهضمي، حيث تقتل الخصائص المضادة للبكتيريا في أوراق الجوافة البكتيريا في الأمعاء بنجاح وتوقف تكاثر الإنزيمات السامة التي تجعلنا مرضى. تستخدم أوراق الجوافة بشكل أساسي في حالات التسمم الغذائي والغثيان والقيء.

كما أن أوراق الجوافة مصدر غني بالألياف الغذائية مما يجعلها مفيدة في علاج أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. تحتوي على البكتين والصمغ، وهي مركبات تسهل عملية الهضم عن طريق زيادة حركة الأمعاء وتقليل الشهية.