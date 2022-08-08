شكرى يبحث مع نائب وزير خارجية كازاخستان دفع علاقات التعاون بين البلدين

كتب: أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نائب وزير خارجية كازاخستان "أديل تورسونوف"، وذلك بمقر وزارة الخارجية للتباحث حول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وكذا الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقة الصداقة التى تجمعها بكازاخستان، حيث نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما تباحثا حول أهمية دفع علاقات التعاون بين مصر وكازاخستان فى مختلف المجالات، متابعة للاتصال الهاتفى الذى تم بين رئيسى البلدين فى فبراير 2022.

وأعرب الوزير شكرى كذلك عن تقديره لدور كازاخستان فى تدشين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا "سيكا"، والذى يهدف إلى تشكيل صيغة جديدة لتعزيز الثقة وضمان الأمن والاستقرار فى آسيا، وللتعاون فى مجالات محاربة الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزعها بشكل كامل.

ومن جانبه، أكد نائب وزير خارجية كازخستان على الأهمية التى توليها بلاده للعلاقات مع مصر والدور المصرى المحورى الهام فى المنطقة، كما استعرض التحضير لقمة السيكا المقبلة التى تترأسها كازاخستان.