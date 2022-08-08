سرقة مجوهرات بمليوني دولار فى نيويوك والشرطة تعلن مكافأة للقبض على الجناة

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك عن مكافأة بقيمة 3500 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على مرتكبي عملية سرقة مجوهرات.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الاثنين/، أن ثلاثة رجال ملثمين استخدموا مطارق لكسر صناديق العرض في متجر مجوهرات بحي "ذا برونكس" بمدينة نيويورك، وقاموا بسرقة مجوهرات بقيمة مليوني دولار أمريكي، موضحة أن رجلا رابعا قام بمراقبة الطريق، ثم فر الأربعة هربا.
سرقة مجوهرات بمليوني دولار فى نيويوك والشرطة تعلن مكافأة للقبض على الجناةالإثنين، 08 أغسطس 2022 06:37 م
الشرطة الأمريكية
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أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك عن مكافأة بقيمة 3500 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على مرتكبي عملية سرقة مجوهرات.
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