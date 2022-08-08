اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 08:02 م
أكرم القصاص
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سرقة مجوهرات بمليوني دولار فى نيويوك والشرطة تعلن مكافأة للقبض على الجناة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 06:37 م
سرقة مجوهرات بمليوني دولار فى نيويوك والشرطة تعلن مكافأة للقبض على الجناة الشرطة الأمريكية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة نيويورك عن مكافأة بقيمة 3500 دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على مرتكبي عملية سرقة مجوهرات.
وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الاثنين/، أن ثلاثة رجال ملثمين استخدموا مطارق لكسر صناديق العرض في متجر مجوهرات بحي "ذا برونكس" بمدينة نيويورك، وقاموا بسرقة مجوهرات بقيمة مليوني دولار أمريكي، موضحة أن رجلا رابعا قام بمراقبة الطريق، ثم فر الأربعة هربا.


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