"رنين".. مشروع تخرج بجامعة المنصورة يجسد تأثير الاضطراب النفسي على صحة الإنسان

الدقهلية - مرام محمد

بعمل فني يتسم بروح الفن والإبداع والابتكار، جسدت سماء عبد الله سليم خريجة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، ما قد يصاب به الإنسان من ضعف نفسي وجسدي وما قد يعيشه من اضطرابات نفسية دفينة ومشاعر وأحاسيس سلبية متداخلة تتمثل في الخوف والحزن والقلق، يظهر تأثيرها نفسيا وجسمانيا.

وفي هذا الصدد، قالت سماء عبد الله سليم، خريجة قسم الجرافيك شعبة التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة لـ"اليوم السابع"، إنها حاولت من خلال العمل الفني الذي قدمته والذي يحمل اسم "رنين"، أن تعبر عن الاضطراب النفسي الذي قد يصاب به الإنسان باستخدام العظام عن طريق الأشعة السينية “X-ray” الحقيقية، وأشعة الرنين المغناطيسي، وذلك لما يؤثر به الاضطراب من تأثيرات على الجسد وما يسببه من ضعف لجسم الإنسان عن أي مرض آخر، مشيرة إلى أنها أظهرت من خلال الأشعة ما يحتويه العمل من مجموعة من عناصر العظام المختلفة التي تعبر عن الاضطراب النفسي، خاصة وأن الآلام الجسدية غالبا ما ترجع إلى أسباب نفسية، فعندما يمر الشخص باضطراب نفسي كالقلق أو الخوف أو اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب ثنائي القطب والأرق...إلخ، يؤثر ذلك على الخلايا العصبية مما يجعل المخ يرسل إشارات إلى النخاع الشوكي وبالتالي يسبب التهابات في العظام وبالأخص أسفل الظهر والرقبة، ويتم تشخيص مرض الشخص عن طريق الرنين المغناطيسي.

وأشارت إلى أن أهمية البحث تكمن في إبراز أهمية الفكرة الفلسفية للعمل "رنين النفس"، وتصوير المشاعر الإنسانية العميقة من خلال اضطراب العناصر وإبرازها بالتقنيات المختلفة للحفر الغائر والرسم بالحبر الأبيض من خلال تناول العناصر للحصول على عدد من الأفكار لتصميمات مبتكرة تعبر عن حالة الاضطراب النفسي، فضلا عن التعبير عن الحالة الشعورية للمشاعر والأحاسيس القائمة على الاضطراب النفسي والتعبير عن أهمية المشاعر الإنسانية وتأثيرها علينا، موضحة أن الاضطراب النفسي يعد أحد أنواع الاضطرابات التي تؤثر سلبا على الجسم عامة والعظام خاصة، فعند التعرض للتوتر والقلق يؤثر ذلك على العظام والمفاصل مما يسبب آلام شديدة، معتمدة في فلسفة عملها على المقولة القائلة: "كعظام تتخبط في بعضها البعض تصدر صوت الرنين".

وأكدت أن فكرة الاضطراب النفسي تبلورت في فيلم انقسام ”split” والذي يناقش ويصور فكرة وجود أصوات متعددة داخل عقل الإنسان تتمثل في مشاعره كالفرح والحزن والخوف والغضب، وتتحكم تلك المشاعر في تصرفات الإنسان، وتؤثر على صحة جسده وعظامه سلبا، وأن لولا وجود الاضطراب لما تمكنا من معرفة أن الشخص يوجد به مشاعر متداخلة ومتضاربة، مشيرة إلى أن الاضطراب يحيط بنا ويتمثل في كثير من الأشياء و إن لم يكن ملحوظا، فالاضطراب في اللغة هو نمط سيكولوجي ينتج عن الشعور بالضيق أو العجز الذي يصيب الفرد ولا يعد جزءا من المهارات العقلية.

وقالت إنها حاولت من خلال مشروع تخرجها أن تثبت إمكانية التعبير عن الأفكار بوسائل الحفر والطباعة الغائرة وتقنياتها للوصول إلى رؤية الفنان الإبداعية، وإمكانية التعبير عن الاضطراب النفسي من خلال الطبعة الفنية، فضلا عن القدرة على التعبير عن الحالات الشعورية المختلفة للإنسان ومدى الاضطراب النفسي فيما بينها من خلال الأعمال الفنية المطبوعة، مضيفة أنها حاولت من خلال العمل أن تسلط الضوء على العمل الفني المعبر عن الاضطراب النفسي، وبيان مدى تأثير الاضطراب النفسي على المشاعر والتعبير عن ذلك التأثير من خلال العمل، وفهم وتوضيح كيفية تأثير الاضطراب النفسي على جسد الإنسان.

وأشارت إلى أنها اعتمدت في توصيل هدف العمل الفني وفكرته من خلال استخدام تقنية الطباعة الغائرة (الليثوجراف)، والرسم بالحبر الأبيض على الأسود في ترجمة الأفكار والمفاهيم وحتى العواطف، بالإضافة إلى التعبير عن الأوهام والتخيلات وترجمتها بصريا وفنيا، كما استخدمت العظام من أشعة (x-ray) والرنين، محاولة أن تظهر الاضطراب النفسي في العمل عن طريق انسيابية الخطوط، وتداخلها معا لتندمج مع أجزاء من عظام الأشعة، فضلا عن اعتمادها على الأبيض والأسود والاندماج بينهما كلونين أساسين في العمل لتمثيلهم حالة الاضطراب.



استخدام الأشعة السينية في تجسيد آثار الاضطراب النفسي على صحة الإنسان



تأثير الاضطراب النفسي على عظام الإنسان



تصميم فني يجسد تأثير الاضطراب النفسي على صحة الإنسان



عمل فني يجسد آثار الاضطراب النفسي على صحة الإنسان من خلال العظام والأشعة



مشروع تخرج الطالبة سماء عبد الله



مشروع تخرج بعنوان رنين



مشروع تخرج بفنون جميلة المنصورة يجسد تأثير الاضطراب النفسي على صحة الإنسان